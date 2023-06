Nam thanh niên ‘sa lưới’ cùng 9.000 viên ma túy

Lương Anh Tú đang trên đường vận chuyển 9.000 viên ma túy đi tiêu thụ thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Ngày 16/6, Công an Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì vừa phối hợp với Cục Hải quan bắt giữ người đàn ông vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện Lương Anh Tú (SN 1995, trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cầm đầu đường dây ma túy trên địa bàn.

Lương Anh Tú tại cơ quan công an.

Để đường dây của mình hoạt động, Tú đã móc nối, cấu kết với một số người ở các địa phương khác mua ma túy với số lượng lớn, sau đó vận chuyển về trong nước tiêu thụ.

Sau thời gian theo dõi, đến ngày 14h30 ngày 14/6, tại khu vực xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, cơ quan công an đã phối hợp với một số đơn vị chức năng khác, phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Lương Anh Tú về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 9.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật khác.

Quá trình vây bắt, Tú chống trả quyết liệt hòng thoát thân nhưng bất thành.