Nam thanh niên phóng hỏa đốt nhà thuốc vì bị nói là nghiện ma túy

Cho rằng người phụ nữ cùng huyện nói mình là dân hút chích ma túy, Lê Văn Linh (26 tuổi, ở An Giang) đã phóng hỏa đốt nhà thuốc nam.

Ngày 15/8, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Linh (26 tuổi, ở xã Bình Long, huyện Châu Phú) điều tra về tội Hủy hoại tài sản.

Theo điều tra, Linh kết hôn và chuyển về sống tại quê vợ ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới. Trong thời gian sống tại đây, Linh bực tức vì nghe có người nói mình là dân hút chích ma túy.

Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc.

Linh cho rằng bà T.T.C. (ở cùng huyện) đã đưa ra thông tin nói trên nên thù hận. Rạng sáng 13/6, Linh mang theo bật lửa đi đến nhà thuốc nam của bà C. ở xã Kiến An và châm lửa đốt.

Sau khi phóng hỏa, Linh bỏ về nhà. Người dân phát hiện nhà thuốc nam bị cháy, nên tri hô cùng với lực lượng chức năng dập lửa.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hỏng nhiều tài sản. Linh sau đó đã bị cơ quan công an mời lên làm việc và thừa nhận hành vi phạm tội.