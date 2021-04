Nam thanh niên ở Hà Nội đột ngột bị ngừng tim

Các bác sĩ đã đưa nam bệnh nhân 26 tuổi từ cõi chết trở về nhờ áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy.

Theo thông tin từ Bệnh viện E (Hà Nội), bệnh nhân là N.A.T., nam, 26 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội. T. được chuyển tới khoa Cấp cứu lúc 7h50 ngày 25/2 trong tình trạng ngừng tuần hoàn, đồng tử 2 bên giãn tối đa, phản xạ ánh sáng yếu, tím tái toàn thân, tiên lượng rất nặng.

Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân, khôi phục nhịp tim. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, phải duy trì thuốc vận mạch liều cao.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy kết hợp hồi sức nhanh chóng để cứu bệnh nhân. Sau can thiệp, T. may mắn ổn định trở lại, có nhịp thở, đồng tử co nhỏ, phản xạ rõ.

Hiện sau hơn một tháng, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, phục hồi vận động, có thể tự ăn uống và đi lại.

Qua thăm dò chuyên sâu, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc hội chứng tái khử cực sớm. Đây là một trong những nguyên nhân gây đột tử ở người trẻ. Do đó, các bác sĩ của Trung tâm Tim mạch đã sử dụng máy khử rung tự động phòng chống đột tử cấy thành công cho T., giúp bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau một tháng điều trị. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Vũ Hải Vinh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, ngừng tim (ngừng tuần hoàn) là nguyên nhân dẫn đến nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau. Dù cấp cứu thành công, tim đập trở lại, tỷ lệ sống của bệnh nhân bị ngừng tim ngoại viện cũng chỉ dưới 10%.

Một số bệnh nhân sống sót còn có di chứng thần kinh nặng nề với nguyên nhân chính là tổn thương não, tim và các phản ứng viêm có hại. Hậu quả là phù não, viêm, hoại tử, dẫn tới chết não và tử vong.

"Kỹ thuật hạ thân nhiệt theo mục tiêu giúp kiểm soát thân nhiệt người bệnh ở mức 32-36 độ C trong khoảng 24-72 giờ sau cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công. Tiếp đó, bệnh nhân sẽ được duy trì ở nhiệt độ này trong vòng 24 giờ để bảo vệ tế bào não tránh tổn thương và hồi phục. Sau 24 giờ, máy sẽ làm ấm bệnh nhân theo chương trình chặt chẽ nâng dần nhiệt độ mỗi 0,25 độ/giờ tới khi đạt ngưỡng bình thường", bác sĩ Vinh giải thích.

Theo các nghiên cứu trên thế giới, hạ thân nhiệt chỉ huy giúp giảm tỷ lệ tử vong xuống 14% và độ di chứng tàn phế tới 11%.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyẽn Đình Thuyên, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết thêm: “Thời gian vàng cho người bệnh để tiến hành kỹ thuật hạ thân nhiệt là trước 6 giờ. Nếu bệnh nhân đưa vào cấp cứu sau 6 giờ, hiệu quả sẽ không như mong muốn”.