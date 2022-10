Nam thanh niên nuốt 2 gói nylon ma túy vào bụng

Đối tượng buôn ma túy nuốt 2 gói nylon có chứa ma túy vào bụng để phi tang, nhưng không qua mắt được lực lượng công an.

Trưa 4/10, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết đã đưa đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn (SN 2005, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào bệnh viện đa khoa Bình Thuận nội soi và gắp 2 gói chứa ma túy trong ống thực quản.

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Hàm Tân phối hợp với Công an xã Thắng Hải tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Trên đường tuần tra, đến khu vực chợ chiều xã Thắng Hải, tổ công tác phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang điều khiển xe máy chạy vào đường nên ra hiệu dừng lại kiểm tra.

Nguyễn Ngọc Sơn.

Ngay lúc này, Sơn liền bỏ 2 gói nylon đang cầm trên tay vào miệng nuốt xuống bụng để phi tang, nhưng không che được những đôi mắt tinh tường.

Tại cơ quan Công an xã Thắng Hải, Sơn khai nhận đang mang 2 gói có chứa ma túy loại Ketamin và thuốc lắc từ Bà Rịa - Vũng Tàu qua Hàm Tân để bán và đã nuốt vào bụng.

Ngay sau đó, Công an đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận nội soi, các y bác sĩ đã gắp 2 gói nylon tang vật từ trong ống thực quản ra để cứu mạng Sơn.

Công an huyện Hàm Tân đang tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.