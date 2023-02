Nam thanh niên nổi máu yêng hùng và cái giá phải trả

Không nhận thức được đúng sai, không có sự quan tâm, bảo ban của gia đình, nhiều thanh niên mới lớn dính vòng lao lý chỉ vì thích thể hiện máu "đại ca".

Tính đến thời điểm gây án, Đỗ Thành Danh (trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) vừa bước sang tuổi 17 được đúng một ngày. Chỉ trong năm 2022, Danh đã kịp có 2 tiền án về các tội: “Cướp giật tài sản”, “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Nhà có 2 anh em trai, bố mất từ lúc cậu ta mới học lớp 2, mẹ bán hàng ở cổng trường học gần nhà, không có thời gian chăm sóc, quan tâm đến Danh. Học hết lớp 5, Danh đã bỏ học, lang thang, giao du với những "người anh xã hội" mà cậu ta từng nghĩ sẽ sống chết vì họ.

Được nuôi ăn, được cho tham gia những cuộc chơi của đám giang hồ, Danh "thấm nhuần đạo lý" trong đầu "đã gọi nhau 2 từ anh em, đến chết vẫn là anh em", thế nên khi đàn anh gọi là phải lên đường, không cần biết đúng sai, không cần trả công tiền bạc.

Trong 2 lần gây án năm 2022, Danh nói đều vì 2 chữ "tình nghĩa" với "các người anh em". Lần thứ nhất, cần tiền tiêu xài nên ngày 15/2/2022, Nguyễn Hữu Toản (SN 1997, trú tại Cự Khê, Thanh Oai Hà Nội), là đàn anh của Danh, người thường xuyên sử dụng ma túy, cũng đã nuôi ăn những ngày Danh lang thang, rủ Đỗ Thành Danh cùng 3 người nữa đi cướp điện thoại. Sau khi bàn bạc, cả nhóm đến cửa hàng điện thoại tại đường Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội (là địa chỉ Toản từng bán điện thoại) để gây án.

Các nghi phạm trong vụ hỗn chiến ở Thường Tín phần lớn là học sinh cấp 2

Theo bàn bạc, Danh sẽ là người đi vào cửa hàng giả vờ hỏi mua điện thoại để người bán đưa điện thoại cho kiểm tra. Sau khi Danh cầm được điện thoại, một người khác sẽ đứng ngoài cầm gạch ném vào trong quầy giả vờ đánh nhau để tạo điều kiện cho Danh cầm điện thoại bỏ chạy ra ngoài. Toản cùng 2 người nữa điều khiển xe máy ở ngoài đợi sẵn đón 2 kẻ đồng bọn chạy trốn.

Theo đúng kế hoạch, cả nhóm cướp được chiếc điện thoại iPhone XS Max. Sau đó, tất cả cùng đi đến cửa hàng điện thoại tại xã Quất Động, huyện Thường Tín, để bán chiếc điện thoại trên với giá 8,2 triệu đồng. Sau đó, Toản chia cho 3 đồng bọn, mỗi người 400.000 đồng, số tiền còn lại, Toản và Danh cùng đi Thanh Hóa chơi và chi tiêu cá nhân hết. Ngay sau đó, chủ cửa hàng điện thoại ở Mậu Lương đã làm đơn trình báo lên Công an phường Kiến Hưng. Đến ngày 21 và 22/4/2022, Đỗ Thành Danh và đồng bọn đã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 22/9/2022, Đỗ Thành Danh bị TAND quận Hà Đông tuyên phạt 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo vì tội cướp tài sản. Vẫn đang trong thời gian thử thách, ngày 7/10/2022, Danh lại bị bắt về tội bắt giữ người trái pháp luật. Vụ án đang chờ xét xử thì ngày 27/1 năm nay, Danh lại gây ra tiếp vụ gây rối trật tự công cộng và bị Công an huyện Thường Tín bắt giữ.

Lần này, Danh tham gia vào cuộc hỗn chiến "giời ơi đất hỡi". Theo hồ sơ, Nguyễn Mạnh Tiến (SN 2007, trú tại xã Tiến Dũng, huyện Thường Tín, có mâu thuẫn với một người có tên Facebook là TDV), nên Tiến nhờ đàn anh của mình (tức Đỗ Thành Danh) đi giải quyết ân oán.

Khoảng 19h30 phút, ngày 27/1/2023, nhóm của Tiến (gồm Danh và 14 người, trong đó có nhiều người còn đang là học sinh cấp 2) hẹn tập trung ở sau cây xăng xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín. Danh và một người khác đi ra bờ đê sông Hồng thuộc địa phận xã Lê Lợi, huyện Thường Tín lấy hung khí gồm tuýp sắt hàn dao phóng lợn, tuýp sắt hàn dao nhọn, tuýp sắt hàn dao bài và tuýp sắt hàn dao quắm mang về điểm hẹn đưa cho những người còn lại cầm.

Các nghi phạm và tang vật trong vụ hành hung nạn nhân trong quán ăn ở Thường Tín.

Trong quá trình di chuyển, cả nhóm đều đi với vận tốc lớn, dàn thành 2-3 hàng, bấm còi rú ga và kéo lê hung khí dưới đường tóe lửa, gây náo loạn các con phố đi qua và gây nỗi hoang mang, lo sợ cho người dân sinh sống quanh đó. Khi đi đến phố Nguộn thuộc xã Văn Tự, huyện Thường Tín, nhóm Danh gặp nhóm của Lê Anh Khoa (SN 2008, trú tại Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội) đi từ hướng xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội ra Quốc lộ 1A, nên tất cả đuổi theo. Đến cổng xã Đại Thắng, xe máy của Đặng Anh Kiệt (2008, trú tại xã Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội) chở Khoa bị nhóm Danh đuổi kịp cầm hung khí đánh. Xe của Khoa và Kiệt bị chèn ép, nên đổ xuống đường. Còn Kiệt và Khoa bị Danh và các nghi phạm dùng tuýp sắt hàn dao quắm chém gây thương tích vùng đầu, vùng sườn trái và 2 đầu gối.

Sau khi gây án, Danh cùng các nghi phạm quay xe bỏ chạy và vứt hung khí ở chân đê sông Hồng thuộc địa phận thôn An Cảnh, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín. Nhận được tin báo, Công an huyện Thường Tín đã triển khai lực lượng bắt giữ toàn bộ các nghi phạm trong nhóm của Danh.

Cũng như Danh, tuổi đời còn trẻ nhưng muốn được đàn anh ghi nhận cũng như muốn được đám đàn em nể phục, nên những kẻ mới lớn cũng học đòi theo đám đàn anh bằng cách thường xuyên tham gia các vụ đánh chém, thanh toán lẫn nhau để lấy số… Phần lớn những người gây án đều xuất phát từ những hoàn cảnh khiếm khuyết, thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình.

Đầu tháng 2/2022, vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại huyện Thường Tín cũng xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ. Khoảng 22h ngày 8/12/2022, anh Trần Việt Trí (sinh năm 1998, HKTT: Minh Cường, huyện Thường Tín) cùng bạn đi ăn đêm tại quán ăn thuộc xã Minh Cường, huyện Thường Tín. Đến khoảng 22h30, anh Trí đứng lên đi về, khi đi ra đến cửa quán lấy xe máy, thì gặp Nguyễn Viết Linh (SN 2001, trú tại xã Đại Áng, Thanh Trì) đang đứng nói chuyện với nam thanh niên khác. Anh Trí nói với Linh cho đi nhờ, nhưng Linh không những không tránh đường cho anh Trí qua, mà còn lao vào đánh anh Trí. Hai bên xảy ra xô xát. Cay cú vì bị anh Trí dùng tay đẩy, Linh gọi điện thoại cho Đặng Phương Nam (SN 1999, trú tại xã Minh Cường, huyện Thường Tín) đến trả thù.

Nam mang theo 3 thanh đao, kiếm để trong bao tải và rủ thêm Đồng Phương Tuấn (SN 2000, trú tại xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) đi cùng. Cả hai điều khiển xe máy đến quán ăn đêm. Khi đến nơi, Linh, Nam cầm đao, kiếm lao tới chém về phía anh Trí khiến Trí bị thương ở đầu và một số nơi khác trên cơ thể. Sau đó, các nghi phạm thu hung khí ra về, còn anh Trí được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên.

Theo đại tá Nguyễn Tiến Tần, trưởng Công an huyện Thường Tín, gần đây trên địa bàn nổi lên tình trạng có nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập, thường xuyên đi cùng nhau, dàn hàng ngang trên đường, sẵn sàng va chạm với các nhóm khác, có biểu hiện vi phạm pháp luật... Công an huyện đã triển khai các biện pháp tuyên truyền pháp luật tới các trường học; răn đe, gọi hỏi, kết hợp với gia đình giáo dục các thanh, thiếu niên có biểu hiện càn quấy, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ nhanh và không để lọt nghi phạm trong các vụ có đông người tham gia. Những nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật này chính là mầm mống của tội phạm lưu manh, giang hồ nên phương châm của công an huyện là kiên quyết triệt phá.

Chỉ mong mẹ vẫn cần con như ngày trước Gặp chúng tôi, Đỗ Thành Danh tỏ ra "anh lớn" hơn cả, cậu ta xưng "con" với chúng tôi lễ phép. Dù có lúc mắt đỏ hoe vì xúc động, chúng tôi vẫn nhận thấy chất lọc lõi của người từng có 2 tiền án, một tiền sự, vốn bị quăng quật vào đời khi còn vắt mũi chưa sạch. - Vào đây cháu thấy thế nào? - Vào đây con gặp được một số bạn quen, các bạn cũng cho con một vài bộ quần áo. Có người quen trong này nên cũng dễ chịu. - Nghĩa là bạn quen ngoài xã hội, vào đây gặp lại nhau đó hả? - Dạ vâng. - Chứng tỏ ngoài xã hội quan hệ rất rộng đúng không? - Dạ vâng ạ. Con cũng đi chơi nhiều, ở ngoài nhiều người biết con lắm. - Thế ngoài đời các bạn gọi cháu với biệt danh gì? - Dạ Tép ạ. - Tại sao cháu lại đi theo con đường này? - Tại vì ngày xưa khi con mới lớn đã bước ra đời, đã đi thu nợ cho các anh, ở với các anh nhiều nên lâu dần cũng quen cuộc sống đó. - Những lần đi thu nợ có phải xuống tay đánh đập con nợ không? - Dạ chưa. Nhưng gọi điện chửi bới thì có. - Thế những lần đòi nợ có thành công không? - Dạ có, vì mình tôn trọng người ta thì người ta cũng tôn trọng lại mình. Còn nếu không tôn trọng thì mình cũng không ngại ngần gì, phải chửi bới thôi. - Đi đòi nợ thuê thế, cháu có được trả công không? - Anh em ở cùng nhau thì giúp nhau thôi ạ. Lúc thu được lúc không thu được. Người ta nuôi mình thì mình trả ơn cho họ. Mình đi làm cho người ta thôi ạ. - Cháu có thần tượng ai trong giới giang hồ hay trên mạng xã hội không? - Không ạ. Con không thần tượng ai cả, cũng không thấy làm mấy chuyện này có danh tiếng gì. Sau lần này, con sẽ về tu chí làm ăn. - Nạn nhân có thù hằn gì với cháu không? - Dạ không ạ. - Không thù hằn sao lại chém người ta? Cái đứa có mâu thuẫn thì nó về nhà rồi, cớ sao lại vẫn đi tìm người để đánh. - Vì lúc đó các em kia rất máu, cứ hò hét muốn đi đánh nhau, lúc đấy con mà dừng lại thì bọn nó lại nghĩ con hèn nhát. Mình là anh mà. - Liên tiếp gây án trong thời gian ngắn, không sợ làm mẹ buồn à? - Năm ngoái, lúc con bị bắt, mẹ con cũng có quan tâm, mong con bớt chơi bời hư hỏng. Nhưng lúc ấy con còn trẻ, suy nghĩ bồng bột nên cũng không nghĩ được gì. Sau sự việc như thế vẫn chỉ biết ăn chơi theo bạn bè. Giờ vào đây rồi nghĩ lại con thấy rất ăn năn hối lỗi. Có những đêm con không ngủ được, con khóc vì hối hận. Những gì con gây ra quá áp lực cho chính mình và gia đình. Tin này chắc chắn rất sốc với gia đình con. Chỉ mong lần này đi xong rồi về, mẹ vẫn cần con như ngày trước. Mẹ vẫn coi con là đứa con ruột thịt thật sự để con về con làm lại cuộc đời. Vào đây con đã bớt được tính nóng nảy rất nhiều. Chỉ vì tính nóng nảy mà thời gian qua con gây ra nhiều vụ đánh nhau, chém nhau. - Cháu có muốn nói gì với mẹ không? - Con đã ăn năn hối lỗi, vì con chưa biết lo cho gia đình, chỉ biết phá phách. Hãy để con về con làm lại từ đầu. Khi về, con có vợ con thì con sẽ quyết tâm làm lại. Con mong mẹ giữ gìn sức khỏe. Con ở trong này không sao, con làm được thì con chịu được. - Còn với gia đình nạn nhân? - Con cũng chỉ là trẻ con. Giờ không may xảy ra chuyện không mong muốn như vậy, con xin gia đình nạn nhân rút đơn kiện, cho con được nhẹ tội. Tại con bồng bột non trẻ, chứ con cũng không có thù hằn gì với nạn nhân, chỉ là nhầm người.