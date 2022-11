Nam thanh niên nhiều lần đột nhập nhà hàng xóm trộm tài sản

Nguyễn Văn Thiệu (32 tuổi, ở An Giang) biết hàng xóm thường xuyên đóng cửa đi làm, nên nhiều lần lẻn vào trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy.

Ngày 27/11, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiệu (32 tuổi, ở thị xã Tân Châu) điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Thiệu tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc.

Tại trụ sở cảnh sát, Thiệu khai nhận cần tiền tiêu xài và mua ma túy nên từ tháng 9, đã nảy sinh ý định trộm tài sản. Thiệu biết rõ thời gian sinh hoạt của hàng xóm ở sát vách, nên nhiều lần đột nhập trộm thiết bị dân dụng và vật dụng sinh hoạt.

Tài sản trộm được, Thiệu đem bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy. Nạn nhân nhiều lần bị trộm đột nhập nên trình báo cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Thiệu có nhiều nghi vấn nên mời làm việc.

Trước những chứng cứ cảnh sát đã thu thập, Thiệu đã thừa nhận hành vi phạm tội.