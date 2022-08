Nam thanh niên mạo danh công an để dọa bạn bè

Huy lập tài khoản Facebook sử dụng ảnh đại diện là hình chụp của một cán bộ công an phường với mục đích đe dọa bạn bè. Người này bị phạt hành chính gần 4 triệu đồng.

Ngày 8/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác minh, làm rõ và xử lý Nguyễn Quốc Huy (18 tuổi, trú thị xã Hương Trà) về hành vi mạo danh cán bộ công an để đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật.

Nguyễn Quốc Huy bị công an mời làm việc. Ảnh: Hồng Nhung.

Trước đó, ngày 30/6, Huy lập tài khoản Facebook sử dụng ảnh đại diện là hình chụp của một cán bộ Công an phường Vỹ Dạ, TP Huế, với mục đích để đe dọa bạn bè. Thanh niên này đã sử dụng tài khoản cá nhân đăng bài viết vào nhóm "Bướm đêm thành phố Huế" và để lại một số bình luận.

Theo công an, Huy đã có hành vi "Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Huy với số tiền 3,750 triệu đồng.