Nam thanh niên mang theo 2 thùng viên nén nghi ma túy

Công an tỉnh Bình Dương phát hiện, tạm giữ nam thanh niên mang theo 2 thùng xốp chứa viên nén màu xám nghi ma túy tổng hợp.

Khoảng 13h ngày 26/10, tại đường Hồ Tấn Phong, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp bắt quả tang N.V.Y. (SN 1993, quê Nghệ An) đang tàng trữ 2 thùng xốp có dấu hiệu khả nghi. Y. cho biết đây là hàng bên nước ngoài gửi về.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong 2 thùng xốp chứa các viên nén màu xám (nghi là ma túy tổng hợp), trọng lượng 2 thùng là 30 kg. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang và tạm giữ vật chứng trên để tiến hành giám định.

Viên nén màu xám nghi ma túy tổng hợp đang bị công an thu giữ để giám định.

Tại cơ quan công an, Y. khai số hàng này nhận về cho người tên B. ở chung cư tại phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM, nhưng bị bắt giữ trong khi chờ taxi đến đón. Trước khi đi, B. dặn khi nhận hàng phải ký tên Nguyễn Huy Hoàng vì đó là tên người nhận trong bưu kiện và Y. đã làm theo.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của B. và Y. tại chung cư ở TP Thủ Đức, nhưng chỉ thu giữ được một CCCD mang tên N.V.B. (SN 1995).

Hiện vụ việc được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thụ lý, xác minh, điều tra làm rõ xử lý.