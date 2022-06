Nam thanh niên lãnh án tù vì quan hệ với bạn gái 13 tuổi

Phát hiện thấy con gái mới 13 tuổi uống thuốc tránh thai, người cha tá hỏa gặng hỏi thì mới hay cô bé bị bạn trai dụ “ăn trái cấm”.

Ngày 20/6, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Võ Tấn Thành (22 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Thành bị Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) tuyên phạt 12 năm tù. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 9/2/2020, thông qua mạng xã hội Thành quen biết với M. (SN 2007) và dần nảy sinh tình cảm. Khoảng 1h ngày 10/3/2020, M. nhắn tin rủ Thành đến nhà tại quận Tân Phú, TP.HCM để đón M. đi chơi.

Khi đến nhà M., Thành ngồi lại chơi và đã quan hệ tình dục với M. Sau đó, cả hai còn tiếp tục quan hệ tình dục với nhau 2 lần nữa tại phòng trọ của Thành.

Bị cáo Võ Tấn Thành tại tòa.

Đến ngày 15/3/2020, ông C., cha của M. phát hiện thấy con gái uống thuốc tránh thai nên đã gặng hỏi và M. đã kể lại chuyện quan hệ tình dục với Thành.

Nghe con gái kể, ông C. tức giận tới cơ quan công an tố giác hành vi của Thành. Do không xác định được chính xác độ tuổi của cháu M., phiên phúc thẩm đã từng phải tạm hoãn để HĐXX thu thập các giấy tờ chứng minh ngày sinh của bị hại.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX cho biết đã nhận được giấy chứng nhận của Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM với nội dụng em M. sinh vào ngày 27/11/2007.

Nhận định về vụ án, HĐXX cho rằng cấp sơ thẩm đã không tiến hành xác minh giấy chứng sinh của bị hại, không tiến hành giám định độ tuổi của bị hại, mà nhận định bị hại chưa đủ 13 tuổi theo bản sao giấy khai sinh của bị hại (được đăng ký trễ hạn vào ngày 25/3/2008).

Việc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cung cấp giấy xác nhận em M. sinh tại đây vào 17 giờ 30 phút ngày 27/11/2007, theo HĐXX xét thấy tài liệu này chưa đủ chứng minh chính xác thời điểm sinh của bị hại.

Do đó, HĐXX xét thấy cần thu thập tài liệu hồ sơ gốc như sổ nhập viện, giấy chứng sinh tại bệnh viện. Trong trường hợp không thu thập được các tài liệu nêu trên, thì cần thiết phải giám định xương của bị hại để xác định chính xác độ tuổi. Từ đó, mới đủ cơ sở quy kết bị cáo phạm tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” hay không.

Vì vậy, sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định huỷ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Viện KSND TP.HCM điều tra lại.