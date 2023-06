Nam thanh niên hiếp dâm hàng xóm rồi ra đầu thú

Sẵn trong người có hơi men, khi đi qua nhà nữ hàng xóm ở một mình, thấy cửa không khóa, Duẩn đã lẻn vào giở trò đồi bại rồi bỏ trốn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 2h ngày 28/5, Lê Văn Duẩn (SN 1995, ở thôn Nghịu Tượt, xã Giao Thiện, Lang Chánh, Thanh Hóa) đi uống rượu về ngang qua nhà chị P.T.H. (xã Giao Thiện, Lang Chánh).

Thấy cửa nhà không khóa, Duẩn vào nhà và thấy chị H. đang nằm một mình, nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục.

Lê Văn Duẩn tại cơ quan công an.

Sau đó, Duẩn cưỡng ép và quan hệ tình dục với chị H. cho dù nạn nhân chống cự. Sau đó, Duẩn bỏ trốn, nhưng tối cùng ngày đến cơ quan công an để đầu thú.

Tại cơ quan công an, Duẩn khai nhận do trong người có hơi men, không làm chủ được bản thân dẫn tới hành vi phạm tội. Khi tỉnh rượu, Duẩn cảm thấy hối lỗi, nên đến công an đầu thú và mong chị H. tha lỗi.