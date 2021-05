Nam thanh niên hát karaoke khuya, đâm trọng thương người nhắc nhở

Bị nhắc nhở vì hát karaoke quá khuya tại tiệc cưới, Phát dùng kéo đâm chị của chú rể trọng thương.

Sáng 15/5, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phong Phát (24 tuổi, ngụ phường Bình Đức) về tội Cố ý gây thương tích.

Nguyễn Phong Phát. Ảnh: Tiến Tầm.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tối 21/1, Phát dự tiệc cưới em trai của chị Nguyễn Thị Mộng Ngọc (30 tuổi, người địa phương). Thấy Phát hát karaoke quá thời gian quy định nên chị Ngọc nhắc nhở khiến hai bên cãi nhau.

Trong lúc có hơi men trong người, Phát đã dùng kéo đâm chị Ngọc trọng thương. Kết quả giám định nạn nhân có tỷ lệ thương tật 21%.

Gần 4 tháng củng cố hồ sơ vụ án, Công an TP Long Xuyên có đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Phát.