Nam thanh niên hai lần trốn nghĩa vụ quân sự

Phan Quốc Việt từng bị xử phạt hành chính vì trốn tránh lệnh gọi nhập ngũ, sau đó người này tiếp tục tái phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Quốc Việt (24 tuổi, ngụ xã An Phong, huyện Thanh Bình) về tội Trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Việt bị khởi tố bị can vì trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, ngày 18/2/2019, Việt phải có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong lệnh gọi nhập ngũ lần đầu. Tuy nhiên anh ta không đến và cũng không đưa ra được lý do chính đáng nên bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng.

Hồi đầu năm 2020, Việt tiếp tục có lệnh nhập ngũ. Tuy nhiên người này không chấp hành và bị truy cứu trách nhiệm hình sự.