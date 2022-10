Nam thanh niên giả công an, cưỡng đoạt tiền của nhiều học sinh

Thiếu tiền tiêu xài, Sang giả danh công an rồi cưỡng đoạt tiền của các em học sinh ở tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 23/10, Công an xã Ea Kao, đã bàn giao nghi phạm Nguyễn Văn Sang (21 tuổi) cùng tang vật cho Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi giả công an cưỡng đoạt tiền của nhiều học sinh trên địa bàn.

Nghi phạm Nguyễn Văn Sang. Ảnh: T.H.

Theo Công an xã Ea Kao, thời gian gần đây, đơn vị nhận được phản ánh của các nhiều em học sinh về việc bị một thanh niên dùng gậy CSGT ra tín hiệu dừng xe. Người này tự xưng công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ của các học sinh. Nếu nạn nhân đưa tiền sẽ được người này cho đi, còn không có tiền sẽ bị anh ta giữ giấy tờ xe.

Vào cuộc điều tra, tối 21/10, Công an xã Ea Kao đã giữ Sang, thu giữ còng số 8, cây dùi cui, gậy CSGT, và 200.000 đồng mà Sang vừa cưỡng đoạt được.

Tang vật được cảnh sát thu giữ. Ảnh: T.H.

Theo cảnh sát, Sang từ huyện Krông Pắk lên TP Buôn Ma Thuột làm thuê cho cửa hàng sửa chữa xe máy. Thời gian gần đây, vì cần tiền tiêu xài, Sang nảy sinh ý định giả danh công an để đi cưỡng đoạt tiền. “Con mồi” mà Sang nhắm đến là các em học sinh đi học về đêm khuya.

Bước đầu, Sang thừa nhận gây ra 5 vụ cưỡng đoạt với thủ đoạn nêu trên.