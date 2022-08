Nam thanh niên dùng ảnh ân ái để tống tiền bạn gái

Bị đề nghị chia tay, Đức yêu cầu bạn gái đưa tiền cho mình nếu không sẽ đăng tải hình ảnh nóng giữa 2 người lên mạng xã hội.

Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Đỗ Văn Đức (25 tuổi, ở huyện Nam Trực) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đỗ Văn Đức tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nam Định.

Theo công an, Đức có quan hệ tình cảm với K. (19 tuổi, ở huyện Nam Trực).

Thời gian qua, do đôi bên nảy sinh mâu thuẫn, K. muốn chia tay Đức. Đức đồng ý, nhưng yêu cầu K. phải chi tiền cho mình.

Nhằm gây áp lực lên bạn gái, bị can dùng hình ảnh nhạy cảm giữa 2 người để đe doạ, buộc K. đưa tiền nếu không sẽ đăng tải lên mạng xã hội.

Ngày 5/8, tổ công tác Công an huyện Nam Trực bắt quả tang Đức có hành vi ép K. viết giấy nhận nợ 20 triệu đồng.

Qua khám xét, công an thu giữ trên người Đức 0,23 gram heroin. Tại trụ sở công an, bị can thừa nhận hành vi vi phạm của mình.