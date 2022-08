Nam thanh niên đoàn tụ với gia đình sau 10 năm thất lạc

Sau 10 năm lưu lạc xứ người, nam thanh niên đã về nước, được công an các đơn vị, địa phương hỗ trợ tìm lại người thân.

Ngày 13/8, Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, cho biết đơn vị nhận được lá thư cảm ơn của bà Lộc Thị Lương (SN 1962, quê ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

Trong thư bà Lương viết: “Tôi là bà nội của cháu Vi Văn Liểu (SN 2002). Cháu bị lạc gia đình từ năm 2012. Gia đình nhiều lần tìm kiếm ở các địa điểm khác nhau. Qua thời gian dài nhưng không tìm thấy cháu, gia đình rất buồn và lo lắng. Đến hôm nay, gia đình được cơ quan công an thông báo đã tìm thấy cháu Liểu và mời lên để xác nhận, đưa cháu về. Nhìn thấy cháu khỏe mạnh, chúng tôi vui mừng, xúc động. Tôi viết thư này, thay mặt gia đình cảm ơn Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, và Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện giúp đỡ đưa cháu tôi về đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm chờ đợi”.

Theo thượng tá Đinh Văn Thới, Trưởng công an huyện Mai Châu, khoảng 11h30 ngày 3/8, Công an huyện tiếp nhận nam thanh niên chừng 20 tuổi. Anh thanh niên chỉ nhớ họ tên mình là Vi Văn Liểu, sinh ngày 26/7/2002, nhà ở bản Lỡ.

Công an huyện Mai Châu đưa anh Vi Văn Liểu lên ôtô về đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm xa cách.

Tuy nhiên, anh không nhớ tên xã, huyện, tỉnh nơi gia đình sinh sống. Qua thăm hỏi, Công an huyện Mai Châu xác định anh Liểu thất lạc gia đình từ năm 10 tuổi, nghi bị bán sang Trung Quốc. Gia đình anh khi đó còn mẹ, bố mất sớm. Sau thời gian dài lưu lạc bên Trung Quốc, anh đã trốn về được Việt Nam, nhưng không nhớ nhà mình ở đâu. Anh mong muốn tìm lại được người thân.

Thượng tá Đinh Văn Thới đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, công an huyện tiến hành thu thập thông tin, báo cáo Công an tỉnh Hòa Bình và trao đổi với công an các tỉnh, huyện lân cận để rà soát thông tin có liên quan đến nam thanh niên.

Tiến hành rà soát, xác minh thông tin địa chỉ nhà và gia đình, công an huyện Mai Châu bước đầu xác định có nguồn thông tin gia đình anh Liểu ở bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Thời điểm này, anh Liểu nhớ thêm được thông tin là có bà tên là Lương.

Liên hệ với người trong bản Lở, tổ công tác công an huyện đã liên lạc được với bà Lương. Đến khoảng 13h30 ngày 3/8, qua trao đổi bà Lương xác nhận có cháu tên là Liểu, bị thất lạc từ năm 10 tuổi, bố cháu mất từ sớm, mẹ cháu bây giờ đã đi lấy chồng khác. Sau khi được gia đình xác nhận, Công an huyện Mai Châu đã kết nối để bà Lương và anh Liểu nói chuyện.

Hai bà cháu đã nhận ra nhau. Công an huyện Mai Châu hướng dẫn bà Lương lên Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) để cung cấp thêm thông tin, đồng thời các anh cũng đã liên lạc với Công an huyện Tương Dương tiến hành các thủ tục đưa anh Liểu về với gia đình.

Tổ công tác Công an huyện Mai Châu đưa anh Vi Văn Liểu lên xe khách để lên đường về Nghệ An. Sau nhiều giờ di chuyển, anh Liểu về đến bến xe TP Vinh và được Công an huyện Tương Dương đón để đưa về nhà.