Nam thanh niên đầu thú sau khi cướp giật vàng giả

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Riếp Văn Toàn (SN 2000, ngụ huyện Bến Cầu) về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 14h30 ngày 2/11, Công an huyện Bến Cầu nhận được cầu cứu của người dân về vụ cướp giật tài sản tại khu vực ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, nên nhanh chóng triển khai lực lượng, truy bắt nghi phạm. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Toàn gây án. Biết không thoát tội, lúc 22h cùng ngày, Toàn đã đến Công an Bến Cầu đầu thú.

Qua điều tra, Toàn khai nhận do túng tiền tiêu xài đã tìm kiếm các phụ nữ đeo nhiều vòng vàng, điện thoại... để cướp giật. Toàn điều khiển môtô biển kiểm soát 70H8-6213 rảo quanh thị trấn Bến Cầu, thì thấy 2 phụ nữ chở nhau trên môtô có treo túi xách (bên trong chứa 930.000 đồng, sợi dây chuyền kim loại màu vàng, lắc kim loại màu vàng, ĐTDĐ iPhone 6plus, thẻ ATM...).

Toàn bám theo các nạn nhân đến đoạn đường gần khu vực nhà văn hóa thuộc ấp Long Châu, xã Long Khánh (huyện Bến Cầu), rồi ép xe giật túi xách. Cú giật mạnh khiến hai nạn nhân té ngã xuống đường.

Gây án xong, Toàn đem đến tiệm vàng để bán số vàng vừa cướp giật được. Tuy nhiên, Toàn bị chủ tiệm vàng trả lại do số vàng trên là vàng giả. Sau đó, Toàn đến TP.HCM để lẩn trốn cho đến thời điểm ra đầu thú. Toàn là đối tượng nghiện ma túy.