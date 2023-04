Nam thanh niên đặt mua súng qua mạng

Qua công tác nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện nam thanh niên ở huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) tàng trữ súng quân dụng, nên mời đến làm việc.

Ngày 5/4, Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, cho biết đã chuyển hồ sơ đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đối với Nguyễn Thành Nhân (24 tuổi, ở xã Mỹ Đông, Tháp Mười).

Nhân tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Theo cảnh sát, qua công tác nghiệp vụ đã phát hiện, Nhân có dấu hiệu tàng trữ vũ khí. Tối 27/3, cảnh sát đã mời Nhân đến cơ quan làm việc. Nhân thừa nhận đang cất giấu khẩu súng ngắn có ổ xoay (dạng rulo) cùng 8 viên đạn bằng kim loại.

Nhân khai nhận đã đặt mua súng và đạn qua mạng. Cảnh sát giám định khẩu súng trên là súng quân dụng, nên chuyển hồ sơ đến cơ quan an ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.