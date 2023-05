Nam thanh niên đánh công an xã tại trụ sở

Bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở sau khi đánh nhau, nam thanh niên ở Thanh Hóa đã lăng mạ, đánh vào mặt một cán bộ công an xã.

Lương Anh Thái. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đang củng cố hồ sơ xử lý Lương Anh Thái (SN 2006, ở xã Nam Đông, huyện Quan Hóa) về các hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Theo công an, rạng sáng 27/4, Thái đi uống bia tại khu vực xã Thiên Phủ thì gặp L.V.L. (SN 2006, ở huyện Quan Hóa). Trong lúc uống bia giao lưu, 2 người xảy ra mâu thuẫn. Thái đã đấm, đá vào mặt và lưng khiến L. bị thương.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Thiên Phủ có mặt để ngăn chặn, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, Thái có hành vi lăng mạ, giằng co và đánh vào mặt một cán bộ Công an xã Thiên Phủ.