Nam thanh niên đánh chủ quán cà phê nhập viện

Tống Thanh Nghĩa (21 tuổi, ở An Giang) đến quán cà phê gọi cha ruột về nhà thì xảy ra cự cãi, sau đó đánh chủ quán nhập viện.

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Tống Thanh Nghĩa (21 tuổi, ở xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Tống Thanh Nghĩa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo kết quả điều tra, chiều 20/10/2022, ông Tống Văn Hữu (57 tuổi, cha của Nghĩa) cùng một số người bạn, nhậu tại quán cà phê do ông Hoàng Ngọc Quyền (51 tuổi, ở địa phương) làm chủ. Tối cùng ngày, Nghĩa cùng mẹ đến quán cà phê gọi cha ruột về nhà.

Tại đây, Nghĩa và ông Quyền xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Những người có mặt ở hiện trường căn ngăn, Nghĩa về nhà. Khoảng 30 phút sau, Nghĩa mang theo 2 cây gậy ba khúc rồi gọi điện cho một số người bạn đi cùng, quay lại quán cà phê.

Nghĩa cùng nhóm bạn dùng tay và gậy ba khúc đánh ông Quyền. Vợ ông Quyền căn ngăn cũng bị đánh gây thương tích.

Vợ chồng ông Quyền được đưa đi cấp cứu. Ông Quyền thương tích với tỷ lệ 4%, còn vợ là 1%. Quá trình điều tra, Công an huyện Thoại Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.