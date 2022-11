Nam thanh niên cướp giật tài sản bị bắt giữ ở phòng trọ

Công an TX Bến Cát (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Vũ (SN 2003, quê tỉnh Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, khoảng 19h30 ngày 11/11, Vũ điều khiển xe máy đi đến địa bàn phường Mỹ Phước (TX Bến Cát) để cướp giật tài sản.

Vụ bị bắt giữ cùng tang vật.

Khi đi đến đường XC8B, khu phố 4, phường Mỹ Phước, Vũ phát hiện em Nguyễn Như Mỹ (SN 2005, quê tỉnh Đồng Tháp) đang đi bộ bên đường, tay có cầm điện thoại di động, nên đã điều khiển môtô áp sát, giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Qua trích xuất camera truy xét nghi phạm, ngày 17/11, đội Cảnh sát hình sự Công an TX Bến Cát đã phối hợp cùng Công an phường Mỹ Phước, Công an phường Thới Hòa, bắt giữ khẩn cấp Vũ khi nghi phạm đang lẩn trốn tại phòng trọ trên đường D14, khu phố 6, phường Thới Hòa.

Làm việc với cơ quan công an, Vũ khai nhận đã thực hiện vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày 11/11 trên địa bàn phường Thới Hòa. Bản thân Vũ cũng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.