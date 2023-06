Nam thanh niên cướp dây chuyền vàng 10 chỉ trên cổ người phụ nữ

Công an đang điều tra nghi phạm cầm cây gỗ mai phục khu vực vắng trong đêm khuya để tấn công người phụ nữ, cướp sợi dây chuyền vàng trên cổ.

Sáng 26/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Đước (Long An) đã ra quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Thanh Quang (26 tuổi, ngụ ấp 4, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, Long An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 25/6, Quang cầm đoạn cây gỗ đi bộ từ nhà ra đường, đến đoạn vắng thuộc ấp 4, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, nấp vào bụi cây rậm chờ cơ hội. Lúc này, bà N.T.L. (52 tuổi, ngụ cùng địa phương) đang đi bộ một mình về nhà.

Đoạn đường xảy ra vụ cướp 10 chỉ vàng đêm khuya.

Vừa thấy "con mồi" đi qua nơi mai phục, nghi phạm liền cầm đoạn cây gỗ đập trúng người khiến bà L. té ngã xuống đường bất tỉnh. Quang nhanh chóng cướp sợi dây chuyền trên cổ rồi rời khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt sau đó.

Bước đầu Quang khai nhận đã nhiều lần có ý định cướp sợi dây chuyền 10 chỉ vàng của bà L. đang đeo trên cổ mỗi khi bà ra khỏi nhà. Do ở nơi đông dân cư khó thực hiện, sau khi tìm hiểu mới biết được bà L. thường sang nhà mấy người bạn cùng tuổi ở chung xóm chơi đến khuya mới quay trở về, Quang lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của nạn nhân vào đêm khuya.