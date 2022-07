Nam thanh niên cho vay nặng lãi thông qua hoạt động cầm đồ

Tạo dựng ngoại hình dữ dằn với những hình xăm ở 2 cánh tay, đối tượng Dũng tiến hành cho vay nặng lãi thông qua hoạt động cầm đồ.

Ngày 22/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đối với đối tượng Trần Tiến Dũng (SN 1993, trú ở thị trấn Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

Đối tượng Dũng.

Theo điều tra ban đầu, tháng 12/2020, Dũng bắt đầu hoạt động cho vay, cầm đồ với lãi suất cao. Hoạt động này được Dũng tiến hành bằng cách tạo và sử dụng tài khoản tên “0393915608@gmail.com”, đăng nhập trên website https://www.morman.vn, nhằm quản lý việc cho vay trả góp, vay tín chấp, “bát họ” và thu nợ.

Cho đến khi bị phát hiện vào đầu tháng 7, cơ sở cầm đồ do Dũng quản lý đã cho 668 lượt vay, trong đó 15 hợp đồng vay cầm đồ tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/một triệu/một ngày, tiền lãi thu gần 20 triệu đồng; 605 hợp đồng vay tín chấp với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng , lãi suất từ 1.500 đồng đến 7.000 đồng/một triệu/một ngày, số tiền lãi thu là hơn 4 tỷ đồng ; và 48 hợp đồng vay trả góp với tổng số tiền gần một tỷ đồng, số tiền lãi đã thu hơn 600 triệu đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.