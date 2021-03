Nam thanh niên chết trong khu cách ly

Nam thanh niên quê Nghệ An được phát hiện tử vong dưới sân khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh.

Sự việc xảy ra tại khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 ở ký túc xá Mitraco (phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Theo lãnh đạo địa phương, tối 18/3, nhiều người đang được cách ly tại ký túc xá Mitraco phát hiện anh Lương Xáy Nhân (27 tuổi, trú Nghệ An) nằm bất động dưới sân nhà A8 nên trình báo công an.

Lực lượng CDC Hà Tĩnh lấy mẫu tại khu cách ly tập trung ký túc xá Mitraco Hà Tĩnh. Ảnh: N.T.

Nạn nhân được lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Công an thị xã Kỳ Anh phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Hà Tĩnh, tổ chức khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân tử vong do đa chấn thương nội tạng, nghi rơi từ tầng 2 xuống sân.

“Nạn nhân nhập cảnh từ Lào về Việt Nam và được đưa về ký túc xá Mitraco tối 17/3 cùng 20 người khác. Sau sự việc, thi thể anh này đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Khu ký túc xá Mitraco, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.