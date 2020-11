Nam thanh niên chết cháy bên cạnh xe máy

Người dân phát hiện thi thể nam thanh niên cháy đen nằm bên cạnh chiếc xe máy trơ khung sắt tại khu vực gần cầu Bo Bo, thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An.

7h30 ngày 8/11, một số người dân phát hiện chiếc xe máy trơ khung sắt, bên cạnh đó là thi thể nam thanh niên cháy đen trên đường DT818, gần cầu Bo Bo, thuộc ấp 11, thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: A.L.

Công an thị trấn Thủ Thừa và Công an tỉnh Long An đã có mặt khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Minh Tiến (18 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa).

Nhà chức trách tỉnh Long An đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.