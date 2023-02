Nam thanh niên chém thím rồi bỏ trốn

Công an xác định Cường có biểu hiện tâm lý không ổn định, dùng dao chém thím ruột khiến người này phải đi cấp cứu.

Vũ Việt Cường (27 tuổi, ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã được lực lượng cảnh sát giao thông bàn giao cho Công an thị trấn Bắc Sơn (huyện Bắc Sơn) để xác minh, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Công an bắt giữ Cường. Ảnh: Cục CSGT.

Theo công an, chiều 11/2, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Bắc Sơn, thì phát hiện đám đông vây quanh nhà số 82 Lê Hồng Phong, tri hô vây bắt Cường.

Lực lượng chức năng đã báo cáo công an sở tại, đồng thời phối hợp áp sát, tước bỏ vũ khí và khống chế nghi phạm.

Qua xác minh, công an xác định Cường có biểu hiện tâm lý không ổn định, đã dùng dao chém khiến thím ruột là bà C. (56 tuổi) phải đi cấp cứu. Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn thì bị người dân phối hợp công an bắt giữ.