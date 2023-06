Nam thanh niên chém người ra đầu thú

Ngày 4/6, Công an TX Bến Cát (Bình Dương) cho biết tạm giữ Lâm Văn Vửn (SN 1994, quê tỉnh Trà Vinh) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, Lâm Văn Vửn tạm trú tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Khoảng 18h ngày 1/11/2022, Vửn hay tin người em của mình đi chơi tại xã An Tây, thị xã (TX) Bến Cát và bị Nguyễn Văn Hòa (SN 1984, HKTT: ấp Lồ Ô, xã An Tây, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đánh.

Do bực tức, Vửn điều khiển môtô đến xã An Tây rủ thêm 2 người bạn để đi đánh nhau. Sau đó cả 3 người đến quán Hải Sản thuộc ấp Lồ Ồ, xã An Tây, TX Bến Cát, thì gặp Nguyễn Văn Hòa đang ngồi nhậu trước quán.

Lâm Văn Vửn tại cơ quan công an.

Lúc này, Vửn và Hòa xảy ra xô xát đánh nhau. Hòa đi vào trong quán lấy cây dao dài khoảng 70 cm chém Vửn, nhưng bị Vửn giật được dao và đuổi chém Hòa gây thương tích rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được sự vận động của cơ quan công an, ngày 1/6, Lâm Văn Vửn đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.