Nam thanh niên chém chủ nợ trọng thương

Mang hung khí đến gặp chủ nợ để thỏa thuận, Phát và người đi cùng đã chém người, gây thương tích 18%.

Ngày 16/10, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Phát (30 tuổi) và Nguyễn Thanh Hiền (24 tuổi, cùng ở TP Long Xuyên) điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, vợ Phát vay tiền của Hồ Tấn Hữu (44 tuổi, cùng ở TP Long Xuyên). Tối 26/5, Phát nhờ Hiền chở về nhà trọ lấy hung khí rồi đến gặp Hữu thỏa thuận việc trả tiền.

Phát và Hiền tại cơ quan điều tra (từ trái qua). Ảnh: Tiến Tầm.

Hữu không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Hiền cầm mũ bảo hiểm ném vào người Hữu. Phát lấy dao định chém chủ nợ.

Trong lúc Phát và Hữu giằng co, Hiền cầm búa ném trúng vào mặt Hữu. Phát sau đó cầm dao chém vào lưng Hữu.

Sau khi gây án, cả hai lên xe máy rời đi. Theo kết luận giám định, Hữu thương tích 18%. Cảnh sát sau đó củng cố hồ sơ và khởi tố, bắt tạm giam hai bị can nêu trên.