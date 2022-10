Nam thanh niên bị truy nã đặc biệt dùng dao chống trả công an

Bị vây bắt, Thìn dùng dao nhọn chống trả lực lượng chức năng nhưng bất thành. Đây là bị can đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bùi Quang Thìn. Ảnh: Công an Hà Nội.

Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã bắt giữ Bùi Quang Thìn (22 tuổi, ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Đây là bị can đang bị truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, Thìn bị công an ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm từ ngày 7/6. Quá trình lẩn trốn, nam thanh niên thường di chuyển trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên và thành phố Hà Nội. Sau mỗi 5-10 ngày, Thìn lại thay đổi nơi ở.

Ngày 10/10, xác định Thìn đang lẩn trốn trên địa bàn xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm), các lực lượng thuộc Công an huyện Gia Lâm phối hợp với lực lượng an ninh địa phương tổ chức vây bắt bị can.

Quá trình bị vây bắt, Thìn dùng dao nhọn chống trả, nhưng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.