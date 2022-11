Nam thanh niên bị trộm đâm gục

Nghi phạm mang theo hung khí, đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt khi gây án.

Nguyễn Minh Vui. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 27/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Vui (sinh năm 1996, quê Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, khoảng 4h ngày 18/11, anh N.V.Q. (sinh năm 1985, trú tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây) đang ngủ thì phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà.

Khi anh Q. lên tầng 2 thì thấy N.Đ.M. (sinh năm 2002, quê quán huyện Thanh Miện, Hải Dương) bị đâm trọng thương. Kẻ trộm sau đó trốn khỏi hiện trường.

Công an xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Minh Vui. Ngày 22/11, Vui đến Công an phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An đầu thú.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai không có việc làm, nợ nần nhiều nơi. Cần tiêu để tiêu xài và trả nợ, Vui nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Chiều 17/11, Vui mặc quần áo dài, đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt và chuẩn bị sẵn 1 con dao nhọn để tấn công chủ nhà nếu bị phát hiện.