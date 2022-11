Nam thanh niên bị tố bán bạn với giá hàng nghìn USD

Bị lừa bán sang Campuchia làm việc, nam thanh niên cầu cứu gia đình gửi hàng nghìn USD để chuộc thân.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa có thông báo gửi đến các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM và Bộ Công an về việc phối hợp truy tìm Nguyễn Thanh Long (31 tuổi, quê Bình Phước).

Theo cảnh sát, Long bị anh N.V.L. (28 tuổi, ngụ TP.HCM) tố cáo về việc lừa bán người sang Campuchia.

Nội dung đơn thể hiện, L. quen biết với Long vào năm nay. Thời điểm này, Long đang làm nhân viên quản lý của một siêu thị trên đường Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM.

Sau đó, Long rủ anh L. sang Campuchia làm việc. Tại đây, Long bán bạn cho người khác với giá 2.800 USD . Nạn nhân được người mua đưa đến vùng biển ở Campuchia để làm việc cùng với 3 người khác.

Không chịu nổi công việc nặng nhọc, anh L. liên hệ được với gia đình gửi tiền chuộc. Gia đình anh L. sau đó đóng 4.200 USD để chuộc lại con của mình.

Khi trở về nước, nạn nhân đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tố cáo hành vi của Long.

Qua điều tra, công an xác định Long không có mặt tại nơi cư trú, nên ra thông báo truy tìm.

Cảnh sát đề nghị ai biết chỗ ở hoặc thông tin của Long cung cấp ngay cho Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, gặp điều tra viên Nguyễn Thanh Vũ.