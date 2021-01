Nam thanh niên bị co giật toàn thân sau khi hút thuốc lào

Chỉ vài phút sau khi hút thuốc lào, bệnh nhân 18 tuổi đột ngột co giật, mất ý thức và ngã xuống nền đất, gây xây xát da nhiều nơi.

Các bác sĩ tại khoa Tâm thần kinh – CXK, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), vừa điều trị cho bệnh nhân nam T.M.C., 18 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, lên cơn co giật toàn thân bất ngờ.

Trước đó, người này hút thuốc lào và sau vài phút, C. đột ngột xuất hiện nhiều cơn co giật toàn thân, tăng tiết đờm dãi, mất ý thức, ngã đập vùng đầu mặt xuống nền cứng và xây xát da nhiều nơi.

Người bệnh đã được người nhà sơ cứu và nhập viện điều trị, theo dõi tại khoa Tâm thần kinh - Cơ xương khớp. Sau quá trình điều trị, bệnh nhân ổn định, không xuất hiện cơn co giật và được ra viện. Theo gia đình, bệnh nhân C. không có bệnh lý nền. Tuy nhiên, nam thanh niên 18 tuổi có thói quen hút thuốc lào khoảng 6 tháng.

Các bác sĩ khuyến cáo thuốc lào là loài thực vật có hàm lượng nicotin rất cao. Nhiều người trồng cây thuốc lào, sau đó, thu lấy lá, thái nhỏ, phơi khô và dùng điếu tre hoặc gỗ để hút. Thuốc lào có tác hại tương tự như thuốc lá.

Khói trong thuốc lào, thuốc lá gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Khi hút thuốc, ta đã vô tình hít vào cơ thể hơn 4 triệu hợp chất độc hại, trong đó, hơn 40 hợp chất gây ung thư. Những người hút thuốc có nguy cơ cao mắc các bệnh ung thư vòm, phổi, thực quản, đại tràng, phổi tắc nghẽn mạn tính, cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, gây những cơn co giật và nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng...

Những người thường xuyên hít phải khói thuốc do người khác hút cũng có tỷ lệ mắc các bệnh trên cao hơn. Ở nước ta, mỗi năm, 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến hút thuốc. 33 triệu người không hút thuốc cũng bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Do đó, nếu bạn bỏ thuốc lá, chuyển sang hút thuốc lào thì tác hại đến cơ thể vẫn không thay đổi.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo mỗi người hãy vì sức khỏe của bản thân mà bỏ thuốc ngay từ bây giờ. Nếu bạn bỏ thuốc trước tuổi 50 trong một năm, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và ung thư phổi sẽ giảm 50%.