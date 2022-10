Nam thanh niên bị chém tử vong ở TP.HCM

Bị nhóm người đuổi chém, nam thanh niên 25 tuổi gục chết tại giao lộ ở quận 8, TP.HCM.

Ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ nam thanh niên bị chém tử vong.

Trước đó, khuya 22/10, người đi đường thấy nam thanh niên bị nhóm người đuổi chém tại giao lộ Nguyễn Chế Nghĩa - Tuy Lý Vương, quận 8, TP.HCM. Khi nhóm nghi phạm rời đi, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong nên trình báo công an.

Giao lộ nơi nam thanh niên gục chết. Ảnh: Lê Trai.

Nhận tin báo, Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để truy xét nhóm nghi phạm gây án.

Qua điều tra, bước đầu nhà chức trách xác định danh tính người chết là N.M.N. (25 tuổi, ngụ quận 8). Nguyên nhân vụ án mạng được cho là do mâu thuẫn trong cuộc sống.