Nam thanh niên bị chém đứt lìa ngón tay tại quán cà phê

Nguyễn Hoàng Bửu (26 tuổi, ở An Giang) gặp người quen ở quán cà phê nên trò chuyện, sau đó xảy ra mâu thuẫn và chém đứt lìa ngón tay nạn nhân.

Ngày 14/4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Bửu (26 tuổi, ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Nguyễn Hoàng Bửu tại cơ quan Công an. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo kết quả điều tra, tối 24/1, Bửu gặp Võ Trường Giang (38 tuổi, ở cùng địa phương) đang ngồi uống nước tại quán cà phê. Cả hai quen biết nhau, nên ngồi trò chuyện về việc chơi đánh bạc.

Trong lúc nói chuyện, Bửu và Giang xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Bửu chạy về nhà lấy rồi quay trở lại quán để tìm Giang. Bửu thấy Giang vẫn còn ở trong quán, nên đã xông vào dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân.

Giang có cầm ghế lên đỡ lại, nhưng vẫn bị chém đứt lìa một ngón tay phải và các ngón còn lại bị thương. Sau khi gây thương tích cho Giang, Bửu bỏ về nhà. Lo sợ bị trả thù, Bửu đã bỏ trốn đến TP.HCM.

Giang được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và điều trị với tỷ lệ thương tích là 12%.