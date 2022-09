Nam thanh niên bị bắt sau khi được giải cứu từ Campuchia

Thanh niên quê Hải Dương đã bị công an bắt sau vài ngày được giải cứu tại Campuchia. Người này liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích.

Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương để bắt Lê Xuân Sơn (24 tuổi, ngụ xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Thanh niên này là bị can trong vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 9/4, tại TP Chí Linh.

Cuối tháng 5, Công an TP Chí Linh khởi tố bị can, ra lệnh bắt Sơn, thì người này rời khỏi địa phương.

Ngày 23/9, Sơn có mặt trong đoàn 226 công dân Việt Nam ở Campuchia về nước. Những công dân này được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Preah Sihanouk giải cứu trong chiến dịch kiểm tra người nước ngoài và trấn áp tội phạm buôn bán người từ ngày 18 đến 22/9, tại 3 công ty.

Lê Xuân Sơn. Ảnh: H.G.

Qua công tác nắm tình hình về những công dân Việt Nam liên quan đến vụ án Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép xảy ra tại xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước), Công an tỉnh Cà Mau phát hiện Sơn đang ở nhà người dân tại xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời.

Lãnh đạo Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã gọi điện trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương để xác minh nhanh thông tin về Sơn.

Làm việc với cơ quan điều tra, ngày 17/4, anh ta trốn sang Campuchia để tránh sự phát hiện của cảnh sát.