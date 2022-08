Nam thanh niên bị bắt khi mang ma túy ra sân bóng

Lôi Thiện Tâm (37 tuổi, ở tỉnh An Giang) thừa nhận việc tàng trữ và mua bán ma túy để kiếm lời.

Ngày 31/8, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lôi Thiện Tâm (37 tuổi, ở phường Long Hưng) điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo kết quả điều tra, ngày 12/8, cảnh sát nhận được tin báo tại khu vực sân bóng đá ở phường Long Hưng, có nam thanh niên nghi vấn tàng trữ, hoạt động buôn bán ma túy.

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra và phát hiện trong người của Tâm tàng trữ gói nylon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy.

Từ lời khai của nghi phạm, cảnh sát kiểm tra nơi ở và thu giữ thêm gói nylon chứa ma túy. Tâm khai nhận tang vật cảnh sát thu giữ là ma túy đá. Tâm mua ma túy của người lạ, sau đó mang về cất giấu sử dụng và bán lại kiếm lời.