Nam thanh niên bị bắt giữ vì khoe thành tích chuyên đánh sập website

Mỗi lần đánh sập thành công một website, đối tượng sẽ dùng điện thoại quay lại, sau đó phát tán clip lên mạng xã hội để khoe thành tích.

Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết chiều 10/10, đơn vị vừa bắt giữ được Y Huy Byă, 18 tuổi, trú xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Y Huy là người liên tiếp gây ra hàng loạt vụ đánh sập trang web của các cơ quan, tổ chức và trường học ở tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương.

Trước đó, website của nhiều cơ quan, tổ chức và trường học ở Đắk Lắk đã bị tấn công, đánh sập. Tiếp nhận tin báo, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đã vào cuộc xác minh, điều tra. Qua điều tra, công an đã xác minh làm rõ và bắt giữ được Y Huy Byă - người trực tiếp gây ra các vụ việc.

Y Huy (áo kẻ caro) tại cơ quan công an.

Bước đầu Y Huy khai nhận, bản thân nghỉ học giữa chừng từ năm lớp 9. Đối tượng có sở thích lên mạng Internet mày mò học cách đánh sập các website và tiến hành thực hiện. Mỗi lần đánh sập thành công một website nào đó, Y Huy sẽ dùng điện thoại quay lại, sau đó phát tán clip lên mạng xã hội để khoe thành tích. Bạn bè và một số người kết bạn trên mạng xã hội thấy vậy sẽ hỏi mua phần mềm và cách thức hướng dẫn thực hiện. Tiếp đến, Y Huy bán lấy tiền tiêu xài.

Đến thời điểm bị phát hiện, công an đã làm rõ được đối tượng hơn 20 lần đánh sập các trang web của nhiều cơ quan, tổ chức và trường học ở tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương ngoài tỉnh. Hành vi của Y Huy làm gián đoạn hoạt động các trang web của nhiều đơn vị, gây thiệt hại cho các cơ quan, tổ chức và trường học.

Hiện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng cao Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý Y Huy Byă theo quy định của pháp luật.