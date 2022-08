Nam thanh niên bị bắt giam vì dùng gạch ném bể kính xe khách

Sau khi nghe em trai kể lại việc không được lên ôtô khách bán hàng, Võ Hoài Thanh đã đi tìm và cầm gạch ống ném vỡ kính chắn gió của xe.

Ngày 6/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Hoài Thanh (27 tuổi, ở xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới) điều tra về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo kết quả điều tra, khuya 26/3, ôtô khách giường nằm biển số An Giang do tài xế Chau Tha (37 tuổi) cầm lái cùng phụ xe Hồ Thuận Nghĩa (25 tuổi), chở khách từ TP Châu Đốc đến TP.HCM.

Thanh bị bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Lúc ôtô khách đang trên phà Bắc An Hòa chờ qua sông, Võ Hoài Thương (em ruột Thanh) là người bán hàng rong xin lên xe bán đồ cho khách. Phụ xe Nghĩa không cho nên xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

Thương điện thoại cho anh ruột là Thanh kể lại sự việc. Thanh lái xe máy chở bạn đi tìm ôtô nói trên. Khi đến xã Hòa Bình, Thanh phát hiện ôtô khách đang dừng ở trạm kiểm soát vé nên đã chạy đến, yêu cầu phụ xe xuống để hỏi chuyện.

Thanh không thấy không ai trả lời nên bực tức, nhặt viên gạch ống ném bể kính chắn gió. Sau khi gây án, Thanh bỏ trốn đi Bình Dương một thời gian, sau đó đã ra đầu thú.