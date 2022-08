Nam thanh niên bị bắn tử vong sau tiệc sinh nhật

Sau khu nổ súng làm nam thanh niên 31 tuổi tử vong, nghi can đã rời khỏi hiện trường.

Ngày 16/8, Công an tỉnh Long An đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Thủ Thừa điều tra vụ hỗn chiến khiến một người bị súng bắn tử vong.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: A.L.

Nạn nhân được là Nguyễn Phương Duy (31 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa).

Theo cơ quan điều tra, khoảng 19h ngày 15/8, nhóm khoảng 20 thanh niên tổ chức sinh nhật tại dãy nhà trọ tại ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa. Sau khi ăn nhậu, một số người trong nhóm này xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Nguyễn Phương Duy bị một người dùng súng bắn trọng thương, tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, nghi can đã rời khỏi hiện trường.

Công an huyện Thủ Thừa đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.