Nam thanh niên 28 tuổi mất tích dưới sông Vàm Cỏ Tây

Nam thanh niên chạy xe máy lên giữa cầu Tân An, TP Tân An (Long An) rồi dừng xe, leo qua lan can nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây mất tích.

Khoảng 18h ngày 18/8, nam thanh niên chạy xe máy biển số tỉnh Tiền Giang trên quốc lộ 1, hướng Miền Tây đi TP.HCM. Khi đến giữa cầu Tân An, phường 2 (TP Tân An), anh này dừng lại rồi leo qua lan can nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây. Nhiều người tập trung theo dõi tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu. Ảnh: A.L. Phát hiện vụ việc, nhiều người đi đường hô hoán kêu cứu nhưng nạn nhân đã chìm dưới dòng nước mất tích. Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Tân An đã đến hiện trường, mang bình oxy lặn dưới sông tìm kiếm. Đến hơn 19h, người này vẫn chưa được lực lượng chức năng tìm thấy. Theo công an phường 2 (TP Tân An), người nhảy cầu được xác định tên H. (28 tuổi, quê Đồng Tháp). Vụ việc xảy ra tại cầu Tân An, TP Tân An, Long An. Ảnh: Google Maps.