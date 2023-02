Nam thần tượng cao 1,8 m nhưng nặng 49 kg

Lee Sung Jong thừa nhận đang bị giảm cân, theo Mydaily. Trong chương trình radio SBS Power FM Escape at 2 Cultwo Show, nam thần tượng tiết lộ cân nặng.

"Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ điều này. Tôi từng nặng 54 kg nhưng bị giảm cân. Tôi thích đạp xe nên thường đi từ Sangam đến Apgujung. Tôi có thói quen đạp xe cả ngày. Tôi đổ mồ hôi nhiều và mất cảm giác ngon miệng", Lee Sung Jong nói.

Khi được hỏi cân nặng hiện tại, anh chia sẻ một cách ngại ngùng: "Tôi nặng 49 kg". Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ. Lee Sung Jong nặng 49 kg và cao 1,8 m.

Giọng ca 29 tuổi cho biết anh chăm chỉ tập thể dục nhưng không ăn nhiều. Thường ngày, Lee Sung Jong ăn 2 bữa gồm một quả trứng, sữa đậu và nước hồng sâm. Thói quen ăn uống của anh khiến người hâm mộ sửng sốt.

Trước việc nhiều người tỏ ra lo lắng cho tình trạng tụt cân của nam ca sĩ, anh khẳng định: "Từ giờ tôi sẽ cố gắng tăng cân".

Lee Sung Jong (29 tuổi) là thành viên nhóm nhạc Infinite, thuộc Woolim Entertainment. Anh bắt đầu sự nghiệp năm 2010. Năm 2014, anh được chẩn đoán mất cân bằng hông, vẹo cột sống và cổ. Anh đã được điều trị để phục hồi chức năng vận động.

