Nam thần phim 'Vườn sao băng' phiên bản Thái

Ngay sau khi công chiếu, 2gether The Series trở nên phổ biến khắp châu Á trong nửa đầu năm 2020. Anh thu về lượng fan đông đảo. Thừa thắng xông lên, Bright và Win tiếp tục trở lại với phần đặc biệt Still 2gether và bản điện ảnh 2gether The Movie.