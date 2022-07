Nam tài xế bị tảng đá đè gãy 2 chân trên quốc lộ 1

Vụ tai nạn khiến hai tảng đá nặng hàng chục tấn trên xe đầu kéo container trượt về trước, đẩy văng cabin xuống đường. Nam tài xế bị đá đè gãy hai chân, nguy kịch.

Khoảng 8h20 ngày 27/7, nam tài xế khoảng 45 tuổi lái xe đầu kéo container biển số 77C-129.89 chở theo 2 tảng đá nặng hàng chục tấn trên quốc lộ 1, hướng TP.HCM về miền Tây.

Lực lượng chức năng cẩu hai tảng đá, xử lý hiện trường tai nạn. Ảnh: A.L.

Đến địa phận xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức (Long An), do không giữ khoảng cách an toàn, phương tiện này tông vào đuôi xe đầu kéo container khác chạy cùng chiều.

Vụ việc khiến tảng đá trên thùng container trượt về trước, đẩy cabin xe đầu kéo văng xuống đường. Nam tài xế bị tảng đá đè gãy hai chân, chấn thương vùng bụng và bất tỉnh.

Tai nạn cũng khiến giao thông trên quốc lộ ùn tắc hơn 2 km.

CSGT tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Bến Lức đã đến hiện trường xử lý tai nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu.