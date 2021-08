Nam sinh viên khiếu nại việc bị phạt vì 'ra đường không cần thiết'

Cho rằng việc ra ngoài rút tiền là chính đáng, nam thanh niên 24 tuổi tạm trú ở Cần Thơ đã gửi đơn khiếu nại biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 4/8, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã cho xác minh trường hợp L.P.H. (24 tuổi, tạm trú ở Cần Thơ) về việc bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Theo lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều, H. bị Công an phường An Hòa lập biên bản với lỗi ra đường trong trường hợp không cần thiết là đúng. Cơ quan chức năng sẽ xác minh, xem xét hoàn cảnh của trường hợp này sau đó mới quyết định miễn, giảm hình phạt.

Lực lượng chức năng ở Cần Thơ siết chặt việc thực hiện Chỉ thị 16, xử phạt nghiêm các trường hợp ra đường không thật sự cần thiết. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Trước đó, H. có đơn khiếu nại biên bản vi phạm hành chính do Công an phường An Hòa lập về hành vi trên. H. trình bày bản thân là sinh viên vừa tốt nghiệp và đang thuê trọ. Người này chưa có việc làm và do dịch bệnh nên không thể về quê.

Ngày 29/7, H. còn 31.000 đồng và vài gói mỳ nên đã ra trụ ATM rút tiền. Tuy nhiên anh ta quên mã PIN nên buộc phải đến chi nhánh ngân hàng trên đường Trần Việt Châu để xử lý.

Khi cách trụ sở ngân hàng khoảng 100 m, H. bị lực lượng kiểm dịch kiểm tra. Anh ta đã giải thích lý do ra đường nhưng không được lực lượng làm nhiệm vụ chấp nhận, sau đó lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo thanh niên này, bản thân là sinh viên vì hết tiền nên mượn bạn 500.000 đồng, tiêu xài trong những ngày giãn cách xã hội. H. đã gọi về gia đình và được gửi 2,5 triệu đồng để đóng tiền trọ và ăn uống.

Nam sinh viên đi rút tiền thì quên mã PIN nên thẻ ATM bị khóa, sau đó bị lập biên bản vi phạm nên khiếu nại vì cho rằng lý do của mình là chính đáng.

Ngày 3/8, các lực lượng chức năng của Cần Thơ, đã phát hiện xử phạt 231 trường hợp chủ yếu là ra đường không có lý do cần thiết, với số tiền 459 triệu đồng.