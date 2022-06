Nam sinh viên chết trong phòng trọ ở Bình Dương

Nam sinh được người thân phát hiện chết trong phòng trọ nghi uống thuốc tự tử, trên bàn có lá thư tuyệt mệnh xin lỗi ba mẹ và cho biết còn nợ môn, đã bỏ thi.

Trưa 30/6, Công an TP.Dĩ An vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một nam sinh chết trong phòng trọ.

Nạn nhân là anh P.T.Đ, 21 tuổi, quê Bình Phước, là sinh viên một trường đại học.

Công an có mặt tại hiện trường.

Theo đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, sau nhiều lần gọi cho Đ không được nên một người thân của Đ tới phòng trọ tại khu vực chợ Nhân Văn, thuộc Đại học quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa, TP.Dĩ An để tìm.

Tại đây, người thân phát hiện Đ đã chết trên giường ngủ, miệng sùi bọt mép. Trên bàn có 1 lá thư tuyệt mệnh, trong đó có nội dung xin lỗi ba mẹ vì con đã bỏ thi, bỏ báo cáo thực tập, còn nợ 4 môn, bị dằn vặt trong thời gian qua và đã nhiều lần tìm cách tự kết thúc.

Nhận thông tin, Công an phường Đông Hòa nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, Công an TP.Dĩ An và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tới khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Bước đầu xác định Đ đã uống thuốc để tự tử.