Nam sinh rơi từ tầng 26 khách sạn xuống đất

Thi thể nam sinh lớp 9 ở Nghệ An được phát hiện dưới sân cạnh khách sạn ở Cửa Lò. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân rơi từ tầng 26 khách sạn xuống đất.

Sáng 8/8, lãnh đạo phường Nghi Thu (TX Cửa Lò) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh rơi từ tầng 26 của một khách sạn xuống đất tử vong.

Vị lãnh đạo cho biết chiều 7/8, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên cạnh một khách sạn nằm trên đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò nên trình báo cơ quan chức năng.

Khu vực phát hiện thi thể nam sinh.

Sau khi có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân, Công an thị xã Cửa Lò phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An xác định nạn nhân là nam sinh 15 tuổi, trú xã Khánh Hợp (huyện Nghi Lộc).

“Nạn nhân đang học lớp 9 và được xác định rơi từ tầng 26, nơi kinh doanh cà phê của khách sạn M.T. ”, lãnh đạo địa phương thông tin.