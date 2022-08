Nam sinh Quảng Trị giành học bổng từ 12 đại học Mỹ

Trương Khánh Hưng (18 tuổi), học sinh lớp chuyên Lý, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị, vừa giành được học bổng của 12 đại học Mỹ.

Cụ thể, Hưng nhận học bổng 4 năm của University of South Florida ( 36.000 USD ), Denison University ( 49.400 USD ), DePauw University ( 44.500 USD ), Beloit College ( 45.000 USD ), Luther College ( 38.830 USD ), Augustana College ( 37.500 USD ), Knox College ( 178.000 USD ), University of Cincinnati ( 10.000 USD ), Valparaiso University ( 112.000 USD ), SUNY Binghamton University ( 28.000 USD ), SUNY University at Buffalo ( 40.000 USD ) và Elon University ( 34.000 USD ).

Trong đó, ĐH South Florida là ngôi trường Khánh Hưng sẽ theo học ngành Khoa học máy tính. Trường nằm trong top 50 đại học tốt nhất toàn nước Mỹ (theo Round University Rankings) và xếp thứ 2 trong nhóm các trường đại học công lập tốt nhất tại bang Florida.

Trương Khánh Hưng giành 12 học bổng Mỹ. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với phóng viên, Hưng cho biết: "Cuối lớp 9, em đã tham gia phỏng vấn để xin học bổng và đỗ vào 3 trường THPT ở bên Mỹ. Tuy nhiên, lúc đó, em vẫn còn nhỏ, chưa đủ chín chắn, ba mẹ khuyên nên ở lại rèn luyện thêm vài năm để sẵn sàng ra nước ngoài. Do đó, em đã chuẩn bị hồ sơ thật kỹ cho lần du học này".

Năm 2019, Hưng đoạt giải nhì cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý. Sau đó, nam sinh trở thành thủ khoa đầu vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị. Trong thời gian ở đây, Hưng luôn giữ danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc với GPA 9,2 điểm.

Ngoài Vật lý, ngay từ khi học cấp 2, nam sinh đã có niềm đam mê với môn lập trình. Hưng thường dành thời gian 2-3 tiếng mỗi ngày để tự học, tham gia các khóa học trên mạng và học hỏi từ các trang lập trình trên YouTube.

"Em thích công nghệ, đặc biệt phần lập trình. Em thấy bản thân hợp và bị thu hút mỗi khi tiếp xúc với chúng. Đặc biệt, ở Mỹ, ngành này rất mạnh và có rất nhiều công ty lớn. Nếu có cơ hội đi học tại Mỹ, em nghĩ sẽ có cơ hội phát triển hơn nhiều", Hưng tâm sự.

Vì thế, Khánh Hưng đã chuẩn bị hồ sơ từ sớm và sắp xếp thời gian học tập hiệu quả.

"Mỗi ngày, em thường ngủ 6-8 tiếng. Ngoài thời gian học trên lớp, em chia thời gian rảnh ra để ưu tiên những việc cần làm. Ví dụ, em thường giao bản thân học lập trình 2-3 tiếng, sau đó học thêm tiếng Anh 2-3 tiếng, hôm nào sắp có kỳ thi, em dành trọn buổi để ôn luyện", Hưng nói.

Nam sinh cũng dành nhiều thời gian cho việc học tiếng Anh. Nhờ vậy, Hưng đạt 115 điểm bài thi Duolingo, tương đương 7.0 IELTS trước khi nộp hồ sơ đi du học.

"Ngoài kiến thức được dạy trên trường, em thường tập trung vào phần từ vựng, ngữ pháp, luyện cấu trúc câu để sử dụng vào bài luận. Phần nói cần có môi trường luyện tập nên em tìm các nhóm học tiếng Anh để tăng sự lưu loát trong giao tiếp. Em chú trọng đọc báo bằng tiếng Anh, nghe nhạc, luyện đề để củng cố năng lực của mình", Hưng nói.

Trương Khánh Hưng đạt 115 điểm bài thi Duolingo, tương đương 7.0 IELTS. Ảnh: NVCC.

Nam sinh cho biết thời gian chuẩn bị hồ sơ du học mất khoảng một năm. Tuy nhiên, Hưng đã chuẩn bị kết quả học tập cũng như hoạt động ngoại khóa từ năm lớp 9. Bài luận là phần em dành nhiều thời gian và tâm huyết nhất.

Theo Hưng, bài luận không gò bó về hình thức, giới hạn 650 từ nên bản thân em lựa chọn 3-4 giá trị của bản thân để trình bày. Trong đó, Khánh Hưng tập trung thể hiện mục tiêu em muốn hướng tới và những điều tích cực cần lan tỏa.

"Em viết bài luận dưới hình thức câu chuyện, kể về quá trình xây dựng nên tủ sách mang tên Bilibrary của mình. Bilibrary đơn giản là biệt danh ở nhà (Bi) kết hợp với Library chứ không phải shop hay store vì mục đích của em không phải là lợi ích cá nhân mà muốn đem những cuốn sách thực sự hay tới các bạn trẻ. Với số tiền kiếm được từ việc bán sách, em đã gây quỹ từ thiện, quyên góp giúp đỡ những người gặp khó khăn trong giai đoạn cách ly xã hội của Covid-19", Hưng kể lại.

Trong hai lần gây quỹ thiện nguyện giúp đồng bào miền trung gặp lũ và người dân mắc Covid-19 tại TP.HCM, Khánh Hưng đã kêu gọi được trên 50 triệu đồng, hơn 10.000 quyển vở, 500 chiếc áo ấm, 5 thùng bút chì, 5 thùng bút bi, 400 thùng mì tôm, 50 bộ áo quần và 50 đôi dép cho học sinh mầm non. Ngoài ra, gạo, nước mắm, xì dầu, bột nêm, dầu, bánh kẹo, sữa… cũng được nam sinh đóng gói cẩn thận và gửi đến những người khó khăn.

Một kinh nghiệm khác của Hưng là nộp hồ sơ vào thời gian tuyển sinh sớm nhất để tỷ lệ nhận cao hơn, cố gắng mail nhiều cho ban tuyển sinh để họ chú ý tới hồ sơ của mình, từ đó, gây được ấn tượng và giúp ích cho việc ứng tuyển.

Ngày 15/8 tới, Khánh Hưng sẽ lên đường qua Mỹ học tập.

"Em muốn hoàn thành tốt 4 năm đại học. Sau đó, tùy theo hoàn cảnh, em sẽ học lên thạc sĩ và tiến sĩ. Tuy nhiên, mục tiêu lâu dài của em là về Việt Nam làm việc, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để ai cũng có cơ hội học tập", Hưng nói.