Nam sinh lớp 7 tử vong khi cứu hai em nhỏ

Lao ra cứu hai em nhỏ đang chới với giữa sông, đưa vào bờ an toàn, nam sinh lớp 7 ở Nghệ An kiệt sức, bị nước nhấn chìm, tử vong.

Theo lãnh đạo địa phương, chiều 19/4, em Lương Mạnh Tuấn, học sinh lớp 7, trường THCS Hạnh Thiết (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) cùng hai em Lương Bảo Khanh và Hà Nhật Anh (học lớp 3, trường Tiểu học Châu Hạnh 2), rủ nhau ra nhánh sông tắm.

Trường THCS Hạnh Thiết (huyện Quỳ Châu), nơi nam sinh theo học. Ảnh: H. Lài.

Không may, Khanh và Nhật Anh sẩy chân xuống vũng nước sâu. Tuấn bơi ra kéo hai học sinh tiểu học vào bờ an toàn. Do kiệt sức, nam sinh lớp 7 bị dòng nước cuốn ra xa.

Khi người dân phát hiện, đưa vào bờ, Tuấn đã tử vong.

Tuấn được đánh giá là học sinh chăm ngoan, gia đình khó khăn do bố em bệnh nặng, mọi việc trong nhà phụ thuộc vào mẹ.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết đơn vị đang đề xuất các cấp để truy tặng danh hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Lương Mạnh Tuấn.