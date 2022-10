Nam sinh lớp 11 bị đánh gục ở cổng trường

Vừa ra khỏi cổng trường, Khang bị nhóm thanh niên đánh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành ở TP Tân An, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thiên Long

Chiều 18/10, Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành TP Tân An đã báo cáo Sở GD & ĐT tỉnh Long An về việc một học sinh của trường bị nhóm thanh niên đánh bị thương. Nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy ở TP.HCM. Công an đã vào cuộc điều tra làm rõ nhóm gây thương tích.

Khoảng 16h30 ngày 17/10, Nguyễn Bá Khang (16 tuổi, học sinh lớp 11A1 Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành) tan học. Ra đến khu vực cổng trường, nam sinh này bị một nhóm thanh niên đấm đá và dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Thấy nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh, người dân lập tức chở đi cấp cứu. Khang sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Theo gia đình, trước khi sự việc xảy ra, Khang mâu thuẫn với học sinh lớp 10 và lớp 11.