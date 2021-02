Nam sinh lớp 10 sửa văn bản cho học sinh nghỉ học

Sau khi chỉnh sửa văn bản năm 2020 thành năm 2021, nam sinh lớp 10 gửi vào nhóm mạng xã hội để trêu đùa.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Phòng An ninh Chính trị nội bộ đang củng cố hồ sơ để xử lý nam sinh V.L.M.T. (16 tuổi) do giả mạo, chỉnh sửa văn bản của UBND tỉnh về lịch nghỉ học của học sinh trên địa bàn rồi phát tán lên mạng xã hội.

Theo công an, ngày 15/2, T. tải văn bản của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cho học sinh nghỉ học năm 2020.

Công an làm việc với nam sinh. Ảnh: Công an Thái Nguyên.

Sau đó, T. sử dụng công cụ Photoshop để chỉnh sửa nội dung văn bản. Cụ thể, nam sinh sửa ngày phát hành văn bản từ năm 2020 thành 2021 và thay đổi lịch nghỉ học từ ngày 17/2/2020 đến 29/2/2020 thành từ 17/2/2021 đến 29/2/2021.

Chỉnh sửa xong, T. gửi hình ảnh văn bản chỉnh sửa vào nhóm nói chuyện với bạn bè trên mạng xã hội với mục đích trêu đùa. Văn bản này sau đó bị phát tán công khai trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người và gây hoang mang dư luận.

Qua xác minh, truy xét, ngày 18/2, công an đã tìm ra T. và mời nam sinh này đến trụ sở điều tra để làm việc. Tại đây, T. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Văn bản giả bị nam sinh chỉnh sửa. Ảnh: Công an Thái Nguyên.

Theo luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Đoàn Luật sư Hà Nội, người giả mạo văn bản thông báo của UBND các cấp về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch có dấu hiệu của hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Luật sư phân tích nếu việc tung văn bản giả chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sựd thì người vi phạm bị phạt hành chính tối đa 20 triệu đồng (đối với tổ chức) và 10 triệu (đối với cá nhân) theo Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020 của Chính phủ.

Còn theo luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư Hà Nội, hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức sau đó tung lên mạng xã hội có thể bị xử lý hình sự theo Điều 341 Bộ luật Hình sự. Mức phạt tiền tối đa 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù lên đến 7 năm.

Theo luật sư, cơ quan điều tra sẽ xác định mức độ vi phạm của nam sinh trên. Nếu các vi phạm chỉ bị xử lý hành chính thì nam sinh sẽ bị phạt theo Điều 101 của Nghị định 15. Còn trong trường hợp cơ quan điều tra xác định đủ căn cứ xử lý hình sự thì nam sinh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 341.