Nam sinh giành học bổng toàn phần du học châu Âu

Lớp 12, Hoàng An mong muốn du học nhưng hồ sơ chưa đủ "đẹp". Sáu năm sau, nhờ thành tích học tập, nghiên cứu tốt, cậu giành học bổng Erasmus Mundus để sang châu Âu học thạc sĩ.

Nhiều năm về trước, ở bậc phổ thông, Nguyễn Hoàng An (Thừa Thiên - Huế) thích môn Sinh học, mong muốn có thể gắn bó lâu dài với ngành này. Đến khi hoàn thành lớp 12, nam sinh vẫn chỉ có một ước mơ - làm nghiên cứu.

“Nhưng đó chỉ là đam mê. Thầy giáo dạy môn Tiếng Anh đầu tiên từng nói với em ước mơ phải thực tế, làm lợi cho bản thân và xã hội. Vì câu nói của thầy, em thay đổi mục đích học tập, nghiên cứu. Thầy cũng giúp em học tốt tiếng Anh, tự tin hơn”, Hoàng An, chủ nhân suất học bổng Erasmus Mundus toàn phần, nói về điều thôi thúc mình tìm kiếm cơ hội du học.

Với suất học bổng toàn phần, Nguyễn Hoàng An sẽ học thạc sĩ tại châu Âu. Ảnh: H.A.

Giấc mơ đến trễ 6 năm

Từ lớp 12, Nguyễn Hoàng An mong muốn du học. Tuy nhiên, nam sinh hiểu hồ sơ của mình không đủ “đẹp” để nhận học bổng, trong khi với điều kiện gia đình, em không thể du học tự túc.

Lúc đó, thành tích Hoàng An đạt được chỉ là một giải khuyến khích môn Sinh học tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 12 cùng bảng điểm ở mức tốt chứ không xuất sắc.

Gác lại dự định, Hoàng An quyết định theo học ngành Công nghệ Sinh học tại ĐH Khoa học, ĐH Huế.

“Em chọn ngành vì đam mê và luôn nghĩ công nghệ sinh học có nghĩa là làm một sản phẩm sinh học nào đó trở nên tốt hơn”, cựu sinh viên ĐH Huế chia sẻ.

Trong suốt 5 năm học, Hoàng An vừa nghiên cứu vừa chuẩn bị cho việc du học. Kết quả của sự nỗ lực đó không tệ. Trong 9 kỳ học, nam sinh 8 lần nhận học bổng khuyến khích học tập nhờ thành tích tốt.

Tháng 7 năm ngoái, nam sinh tốt nghiệp với GPA đạt 3,9/4, cao nhất khóa. Cậu cũng giành học bổng Odon Vallet cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu.

Ngoài ra, nam sinh xứ Huế còn là đồng tác giả của 7 bài báo khoa học quốc tế. Ba trong số đó đã được xuất bản. Bốn bài còn lại đang trong quá trình xét duyệt.

Dù kết quả học tập, nghiên cứu tốt, Nguyễn Hoàng An không có hành trình tìm học bổng suôn sẻ. Dịch Covid-19 khiến nam sinh không thể hoàn thành thí nghiệm đúng hạn, thời gian nhận bằng cũng lùi lại.

Thêm vào đó, việc chọn ra trường, học bổng phù hợp bản thân không dễ. Hoàng An tìm tòi thông tin từ hồi học năm thứ tư về một số trường ở Australia, viết thư cho một số giáo sư, hy vọng được nhận. Do không biết cách trình bày hồ sơ, An bị từ chối khéo. Lúc đó, chàng trai này lo lắng kế hoạch du học sẽ bị trì hoãn.

“Em muốn du học ngay sau khi tốt nghiệp để giữ được năng lượng tích cực và tận dụng kiến thức”, An chia sẻ.

Bốn tháng sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Hoàng An tiếp tục các nghiên cứu đang dang dở, vừa ngụp lặn trong bể thông tin để tìm kiếm học bổng. Cuối cùng, nam sinh tham gia khóa học do "đàn chị" mở.

Nhờ đó, Hoàng An tìm ra chương trình emPLANT+ về tạo giống cây trồng được hợp tác bởi 6 trường đại học hàng đầu ở châu Âu.

Nhận định chương trình phù hợp bản thân, Nguyễn Hoàng An dồn lực để săn học bổng Erasmus Mundus (học bổng toàn phần hệ thạc sĩ và tiến sĩ của Liên minh châu Âu).

Giữa tháng ba, Nguyễn Hoàng An nhận email thông báo trúng tuyển. Cậu rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nộp đơn xin học bổng, lại là học bổng lớn. Dù bản thân đã cố gắng nhiều, An vẫn không dám tin mình nhận được cơ hội tốt đến thế.

Với suất học bổng này, Hoàng An nhận hỗ trợ học phí chương trình thạc sĩ, chi phí sinh hoạt cùng một số hỗ trợ khác trong cuộc sống với số tiền 49.000 euro. Cậu sẽ theo học năm thứ nhất tại ĐH Nông nghiệp và Khoa học Đời sống Hungary (MATE) và năm hai tại ĐH Tài nguyên và Khoa học Đời sống (BOKU - Áo).

Cuộc sống của chàng trai 24 tuổi xoay quanh việc nghiên cứu. Ảnh: H.A.

Đặt mục tiêu học tiến sĩ

Nguyễn Hoàng An cho rằng yếu tố giúp cậu đạt học bổng là thành tích tốt, kế hoạch rõ ràng và tinh thần muốn cống hiến cho xã hội. Thông qua phần trả lời các câu hỏi khi nộp đơn xin học bổng, Hoàng An nêu rõ kế hoạch, từng bước thực hiện của bản thân.

Thay vì nói chung chung về ước mơ trở thành nhà tạo giống thực vật xuất sắc, cựu sinh viên ĐH Huế nêu mục tiêu xây dựng một mô hình tạo giống cây trồng cho Việt Nam. Hoàng An thuyết phục hội đồng xét tuyển với câu trả lời chi tiết về hệ thống được cấu thành từ các yếu tố nào, hoạt động ra sao, có ưu điểm gì và mất bao lâu để tiến hành…

EmPLANT+ là học bổng nhằm giúp thế giới đương đầu với tình trạng mất an ninh lương thực do biến đổi khí hậu và thiếu những nhà tạo giống chất lượng cao. Do đó, trong kế hoạch tương lai, An nói rõ bản thân muốn giúp ích ra sao cho xã hội.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Hoàng An vạch sẵn con đường cho mình. Cậu dự định sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, sẽ học tiếp tiến sĩ rồi về nước làm việc.

Đến tháng 8 này, nếu tình hình dịch ổn định, An sẽ sang châu Âu để bắt đầu việc học. Trong thời gian này, cậu cố gắng hoàn thành nốt các nghiên cứu còn dang dở.

Cuộc sống của nam sinh 24 tuổi vẫn vậy. Ngày ngày, An dành phần lớn thời gian ở trong phòng thí nghiệm. Chiều muộn, Hoàng An dạy thêm để có tiền trang trải cuộc sống rồi về nhà nghiên cứu tài liệu, tìm đọc các bài báo về chỉnh sửa gen ở thực vật hay cải thiện phương pháp nuôi cấy thực vật.

Thỉnh thoảng, An tụ tập cùng bạn bè hay nghe nhạc, xem phim, lướt mạng xã hội. Cuộc sống của nam sinh vừa tốt nghiệp vẫn xoay quanh nghiên cứu là chính.

“Nghiên cứu dường như là công việc duy nhất khiến em có thể làm hàng ngày mà không chán. Vì qua đó, em luôn học được điều mới, không bị bó hẹp tư duy của mình”, Hoàng An nói về niềm đam mê lớn nhất của bản thân.